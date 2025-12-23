В Адыгее осудили приезжего за вербовку подростков в террористическую организацию

В Республике Адыгея суд вынес обвинительный приговор 32-летнему выходцу из Средней Азии за участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации и вербовку несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Следствие установило, что в период с сентября 2023 года по август 2024 года обвиняемый, разделяя радикальные идеи ислама, одобрял и поощрял деятельность запрещенной международной террористической организации. Стремясь к продолжению ее активности и привлечению новых участников, он неоднократно проводил беседы с несовершеннолетними жительницами Майкопа, в том числе через мессенджеры.

Уголовное дело было возбуждено на основании оперативных материалов регионального Управления ФСБ России. Доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел СК России по Республике Адыгея, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

32-летнего приезжего приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, затем будет переведен в колонию строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию).

Алина Зорина