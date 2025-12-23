Симферопольский цирк могут передать в федеральную собственность

Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова планируют передать в федеральную собственность для расширения программы и улучшения работы учреждения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам его словам, смена формы собственности позволит сделать программу цирка более объемной и насыщенной. Здание учреждения также нуждается в ремонте.

Сергей Аксенов отмечает, что коллектив Симферопольского цирка не пострадает от перехода учреждения в федеральную собственность. По его словам, он находится на постоянной связи с трудовыми коллективами учреждения.

«При любой передаче обсуждается в том числе и возможность увеличения зарплат, денежного содержания и так далее. Главное, чтобы была организована работа и чтобы условия для трудового коллектива были лучше, чем до того, как произошли эти изменения штатные»,— подчеркнул глава региона.

Алина Зорина