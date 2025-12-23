В Удмуртии годовая инфляция в ноябре снизилась до 7,67%

По итогам ноября годовая инфляция в Удмуртии составила 7,67%, снизившись на 0,96 п.п. за месяц. Как сообщает региональное отделение Банка России, средний уровень инфляции по стране в ноябре составил 6,64%.

В ноябре цены в республике выросли на 0,67% по сравнению с октябрем. Наибольшее подорожание наблюдается в сегменте продуктов питания – на 0,92%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,29%, а услуги подорожали на 0,85%.

Сильнее всего подорожали плодоовощная продукция (+5,24%), яйца (+1,45%) и кондитерские изделия (+1,17%). В то же время сахар (-4,57%), макароны и крупы (-0,86%), хлебобулочные изделия (-0,66%) подешевели.

Среди непродовольственных товаров подорожали моющие и чистящие средства (+1,4%), обувь (+0,77%), печатные издания (+0,73%). Дешевле стали парфюмерия и косметика (-1,34%), меховые изделия (-1,25%).

Цены на услуги в регионе также повысились: санаторно-оздоровительные услуги (+5,7%), услуги организации культуры (+3,73%) и пассажирского транспорта (+2,73%). Услуги зарубежного туризма (-0,69%) и образования (-0,16%) подешевели.

