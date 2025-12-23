До 2030 года на маршруты Дона выйдут 1300 новых автобусов
Ростовская область до 2030 года обновит парк общественного транспорта более чем на 1300 автобусов. Об этом сообщила заместитель губернатора региона — министр транспорта Алена Беликова на вопрос корреспондента «Ъ-Ростов» на пресс-конференции в «Интерфакс».
Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону
По словам министра, утвержденная в 2025 году программа развития общественного транспорта ставит целью довести долю современных машин в городах с населением свыше 50 тыс. человек и агломерациях до 85% в ближайшие пять лет.
«Сейчас основу парка составляют автобусы отечественного производства ЛиАЗ, ПАЗ, ГАЗ и КАМАЗ. Модернизация коснется 12 муниципалитетов: Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога, Сальска, Батайска, Азова, Гуково, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Аксая и Шахт»,— уточнила госпожа Беликова.
Финансировать программу будут как сами перевозчики, так и бюджет региона. Власти планируют участвовать в федеральных проектах льготного лизинга и направить средства, освободившиеся после списания региональной задолженности.