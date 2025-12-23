В Ростовской области днем 23 декабря сбит один беспилотник

По данным Минобороны, над Ростовской областью с 09:00 до 14:00 23 декабря дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотник самолетного типа. В целом, над регионами России за этот период сбито 11 БПЛА.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 23 декабря над регионом была отражена атака 14 украинских дронов в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах.

Наталья Белоштейн