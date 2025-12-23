«Кубань Кредит» избавил малый бизнес от налоговой отчетности

Банк «Кубань Кредит» успешно прошёл тестирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и с 24 декабря 2025 года включён в перечень уполномоченных кредитных организаций, имеющих право оказывать услуги по АУСН. Такую возможность на сегодня имеет лишь 20 российских банков.

Фото: ru.freepik.com

Теперь клиенты «Кубань Кредит» – предприниматели и малый бизнес – могут подключиться к новому налоговому режиму и управлять им прямо из интерфейса дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (ДБО ЮЛ).

Клиенты банка получают доступ к ключевым преимуществам АУСН, среди которых освобождение от налоговой и большей части отчетности в Социальный фонд России, а также от уплаты страховых взносов.

Налоги рассчитываются автоматически налоговым органом исходя из доходов и расходов по данным онлайн-касс, информации от уполномоченных банков и сведений, которые клиент самостоятельно указал в личном кабинете ФНС России.

А часть функций налоговых агентов по исчислению НДФЛ выполняет банк. Кроме того, пользователям не нужно отслеживать сроки подачи деклараций и изменения форматов отчетности. Новый механизм существенно облегчает жизнь малому бизнесу, предоставляя комфортное и прозрачное взаимодействие с государственными структурами.

«Включение в реестр уполномоченных кредитных организаций Федеральной налоговой службы АУСН – это, по сути, признание высокой технологической и экспертной готовности банка, – подчеркнул руководитель департамента корпоративного бизнеса Банка «Кубань Кредит» Андрей Мелков. – Для наших клиентов – предпринимателей и компаний малого бизнеса – это прямой путь к снижению административной нагрузки. В АУСН заложены эффективные возможности сокращения финансовых и операционных издержек. Автоматизация расчета налогов и минимизация отчетности позволят бизнесу экономить время и ресурсы, которые можно направить на развитие и повышение эффективности».

АУСН – это специальный налоговый режим, который доступен предпринимателям во множестве регионов РФ. Запуск АУСН является экспериментом, который проводится ФНС с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Основные преимущества режима – сокращённая или полностью отсутствующая налоговая отчётность, а также автоматический расчёт налогов.

