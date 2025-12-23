Ростовская таможня передала в бюджет 5 млрд рублей по итогам 2025 года

Ростовская таможня в 2025 году перечислила в госбюджет 5 млрд руб., что в два раза превосходит результаты предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, ведомство передало для нужд специальной военной операции 27 партий конфискованной продукции общей стоимостью более 1,43 млрд руб. В ходе посттаможенного контроля по итогам завершенных проверок взыскано таможенных платежей на сумму 755 млн руб.

Контрольные мероприятия на внутреннем рынке позволили выявить и изъять почти 2,5 тыс. единиц поддельной продукции, более 4,6 тыс. единиц табачных изделий без акцизных марок и свыше 2 тыс. товаров, продаваемых с нарушением требований обязательной маркировки.

Константин Соловьев