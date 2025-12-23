Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани за три года проложили почти 20 тысяч км оптоволоконных линий

На Кубани за последние три года проложили около 20 тыс. км линий оптоволокна в сотнях населенных пунктов региона. В том числе — в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского филиала «Ростелекома».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, все населенные пункты региона подключат к оптоволоконному интернету до 2028 года. По его словам, в крае утверждена дорожная карта на три года: все муниципальные образования разбиты по поселениям и хуторам с четкими сроками подключения.

«Две компании занимаются проводной связью. До 2027–2028 годов мы практически во все хутора Краснодарского края проведем проводной интернет»,— сказал вице-губернатор.

Всплеск спроса на оптический интернет провайдеры связывают его с тремя основными факторами. Во-первых, увеличение значения цифровых и умных технологий в бизнесе и частной жизни. Во-вторых, введение ограничений на использование мобильного интернета. В-третьих, создание развитой оптической инфраструктуры, в том числе там, где ее ранее не было. Со стороны коммерческих организаций растет спрос на технологии облачного видеонаблюдения и кибербезопасность (рост 44% по сравнению с прошлогодними показателями). Также бизнес активно внедряет интернет-телефонию и цифровые АТС (+7% год к году).

Как сообщила директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко, органический рост заявок от физических лиц с января увеличился на 14% год к году, а в августе произошел дополнительный скачок, и сейчас в сегменте В2С рост спроса составляет 25% по сравнению с показателями 2024 года,

Директор Краснодарского филиала компании Сергей Поляков отметил рост доли семейных пакетных тарифов в 2025 году на 22% год к году, а также существенный рост спроса на проводной интернет и Wi-Fi. Начиная с июня, количество заявок на оптический интернет в сегменте B2B выросло на 20%.

Андрей Николаев

