Производство вина на Дону выросло на 5% с начала 2025 года
Виноградарские хозяйства Ростовской области в 2025 году собрали 9,4 тыс. тонн винограда — почти в два раза больше показателей предыдущего года. Рост составил 96%, что стало одним из самых заметных результатов последних лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Фото: винодельня «Винотеррия»
По информации ведомства, средняя урожайность достигла 73,4 ц/га, тогда как годом ранее составляла 45,3 ц/га. Показатели подтверждают устойчивость донского виноградарства даже в непростых погодных условиях сезона.
В регионе работают 16 лицензированных производителей винодельческой продукции, девять из которых — крестьянско-фермерские хозяйства. За 11 месяцев 2025 года ими произведено почти 326 тыс. декалитров вина, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года.
«В 2025 году на развитие виноградарско-винодельческой отрасли направили около 100 млн руб. господдержки. Это позволило заложить 127 га молодых виноградников — на 22% больше уровня 2024 года. В 2026 году планируется создание не менее 100 га новых насаждений, включая донские автохтонные сорта»,— пояснили в пресс-службе министерства.