Скончался Почетный гражданин Удмуртии Виталий Соловьев

На 93-м году жизни ушел из жизни Почетный гражданин Удмуртии Виталий Соловьев, сообщает пресс-служба Госсовета республики. Он был депутатом Верховного Совета РСФСР 12-го созыва и Верховного Совета Удмуртской АССР 9–11 созывов, а также депутатом Госсовета 1–2 созывов.

«Своим многолетним трудом на Ижевском механическом заводе, в райкоме Первомайского района и на посту заместителя Председателя Совета министров Удмуртской АССР Виталий Соловьев внес значительный вклад в развитие республики. Он два раза избирался депутатом Госсовета Удмуртии, возглавлял постоянную комиссию по промышленности, развитию инфраструктуры, формированию рынка товаров и услуг. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах»,— отметил председатель регионального парламента Владимир Невоструев.

Прощание с Виталием Соловьевым состоится 25 декабря в 12:00 в соборе Александра Невского в Ижевске.

