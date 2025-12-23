В Аксайском районе на месте падения беспилотника работают саперы

На месте падения осколков БПЛА в Аксайском районе работают саперы, создан оперативный штаб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава местной администрации Константин Доморовский.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«После завершения работы саперов комиссия по оценке ущерба проведет обход и внешний осмотр пострадавших домовладений, а также проинформирует собственников о мерах поддержки»,— говорится в сообщении господина Доморовского.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время атаки беспилотников в ночь на 23 декабря в ст. Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 кв. м. Еще в одном строящемся частном доме выбиты окна.

В целом минувшей ночью средства ПВО отразили атаку БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах.

Наталья Белоштейн