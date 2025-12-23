Суд вынес приговор экс-главе «Приволжтранстроя» Александру Гаврюченкову

Центральный райсуд Волгограда опубликовал приговор бывшему гендиректору АО «Приволжтрансстрой» Александру Гаврюченкову, осужденного за два эпизода злостного уклонения от погашение кредиторской задолженности в крупном размере (ст. 177 УК РФ). Потерпевшими по делу проходили АО «Тандер» (владелец сети магазинов «Магнит») и АО «Русгрупконсалтинг» (оказывает услуги в области права). Решение обжаловано не было.

В 2020 году АО «Тандер» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с «Приволжтрансстроя», который строил в Смоленской области и Пензенской области распределительные центры «Магнита», более 406 млн руб. убытков. Подрядчик выполнил работы некачественно. Подрядчик просил суд одобрить погашение долга в рассрочку: Александр Гаврюченков объяснял, что у «Приволжтрансстроя» затруднительное материальное положение, в связи с чем компания может платить ежемесячно не более 10 млн руб.

В суде установили, что после возбуждения исполнительных производств «Приволжтрансстрой» открывал новые расчетные счета, по которым проводились операции до их блокировки приставами. Предложения компании о реструктуризации долга или мировом соглашении «Тандер» отклонил. К моменту допроса Гаврюченкова в пользу «Тандера» было взыскано лишь около 1 млн руб. Арестованное имущество должника (транспорт и техника) кредитор счел неликвидным.

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, частичное погашение долга, положительные характеристики, статус «Почетный строитель России», благотворительную деятельность, в том помощь военнослужащим в зоне СВО, а также состояние здоровья подсудимого и его супруги. Изначальный штраф в 80 тыс. руб. по каждому эпизоду был суммирован частично, что и дало итоговые 130 тыс. руб.

Ранее, в августе этого года, Басманный суд Москвы арестовал Александра Гаврюченкова и его заместителя Сергея Одинева, а также директора ООО «СЗ „Метеокомфорт“» Елену Гурьянову и ее заместителя Захара Решетняка по подозрению в даче взяток и посредничестве в коррупции. Обвинения были связаны с делом чиновницы мэрии Волгограда Анны Елисеевой, арестованной в марте 2025 года. Ее подозревали в получении взятки в крупном размере.

Нина Шевченко