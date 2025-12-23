Удмуртия выплатила 65,8 млн рублей по облигациям

Удмуртия выплатила 65,8 млн руб. по 36-му купону облигаций серии 35002, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный расчетный депозитарий.

На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. было выплачено 13,15 руб. при ставке купона 10,55% годовых. Облигации серии 35002 были размещены в сентябре 2016 года с общим объемом 5 млрд руб. и сроком обращения 10 лет. Погашение облигаций запланировано на 19 сентября 2026 года.

«С учетом последних изменений доходы бюджета Удмуртии составляют 154,2 млрд руб., расходы - 157,6 млрд руб., дефицит — 3,4 млрд руб., или 2,8% от расходов»,— говорится в сообщении.

Напомним, государственный долг Удмуртии снизился к началу декабря до 54,1 млрд руб. Это на 4,1 млрд руб. меньше, чем в первые дни ноября. Год к году показатель снизился на 12,1 млрд руб.

Анастасия Лопатина