Минсельхоз Башкирии посчитал число сел и деревень в Башкирии

В Башкирии насчитывается 4498 населенных пунктов, расположенных на сельских территориях. Это следует из соответствующего перечня, подготовленного министерством сельского хозяйства республики для утверждения правительством региона.

Из данных Всероссийской переписи населения 2002 года, опубликованных на сайте Башстата, следует, с 1989-го по 2002 год количество сел и деревень в республике уменьшилось с 4749 до 4586. По данным Министерства финансов России, в 2019 году в Башкирии насчитывался 4561 населенный пунт, 4538 из которых относились к селам и деревням.

Этим летом республиканские власти заявляли, что по состоянию на начало прошлого года в селах Башкирии проживали 1,5 млн человек, что на 15,3 тыс. меньше, чем годом ранее.

Идэль Гумеров