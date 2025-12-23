Власти Псковской области разрешили пиротехнику в новогоднюю ночь

Жителям Псковской области будет разрешено самостоятельно запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь с 00:00 1 января до 10:00 2 января 2026 года. Решение о временном послаблении принял губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в мессенджере Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти региона подчеркивают, что это послабление является исключением из действующих строгих правил. С 2023 года в Псковской области запрещено использование всех пиротехнических изделий, кроме хлопушек и бенгальских огней.

Господин Ведерников обратился к жителям с призывом соблюдать правила безопасности, объяснить их детям и проявить уважение к ветеранам и участникам СВО, для которых громкие звуки могут быть травматичны.

Организованных салютов на муниципальном уровне в новогоднюю ночь не будет. За нарушение запрета, который вновь вступит в силу после 10:00 2 января, предусмотрены административные штрафы.

Андрей Маркелов