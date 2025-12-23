Обвиняемый в осквернении могилы Пригожина попался на краже и подписал контракт

Вячеслава Шведова, объявленного в розыск за неявку в суд по делу о надругательстве над могилой Евгения Пригожина (ч. 1 ст. 244 УК РФ), нашли в СИЗО Ленинградской области. Суд в регионе арестовал фигуранта по делу о краже, после чего Вячеслав Шведов подписал контракт с Минобороны, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В марте этого года Красногвардейский райсуд Петербурга зарегистрировал дело об осквернении могилы Евгения Пригожина. По данным следствия, еще в июле 2024 года Вячеслв Шведов наклеил на памятник основателю ЧВК «Вагнер» на Прохоровском кладбище плакат с надписью «Петух» и сфотографировался на фоне монумента, держа в руках другой плакат — «Разведка ноем Степан Засунько».

Фигурант не явился в суд и был объявлен в розыск. Выяснилось, что он скрывался не территории Ленинградской области, где его заключили под стражу по делу о краже 6 тыс. рублей с банковского счета (п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ). Оказавшись в изоляторе, Вячеслав Шведов подал ходатайство об отправке в зону СВО, а затем подписал годовой контракт с Министерством обороны России. Оба уголовных дела приостановили.

Артемий Чулков