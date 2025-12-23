Доходный дом Парамонова в Ростове-на-Дону снесут из-за аварийного состояния

В Ростове-на-Дону начался демонтаж доходного дома купца Парамонова на улице Социалистической, 128. Собственник планирует построить на участке новое здание, сохранив исторический облик. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Здание построил в 1903 году племянник известного предпринимателя Елпидифора Парамонова, но в реестр объектов культурного наследия оно не вошло. Дом признали аварийным в 2014 году и полностью расселили. В мае 2022 года госэкспертиза выдала разрешение на снос из-за угрозы обрушения.

«Изначально это здание было двухэтажным. В Великую Отечественную войну оно было частично разрушено. И уже после войны были надстроены еще два этажа. Рассматривался вопрос о сохранении и реставрации данного дома. Но экспертиза показала, что это невозможно сделать, поскольку фундамент не выдерживает надстройку, он очень сильно разрушен. Из-за этого начал происходить обвал стен и перекрытий. Здание грозит обрушением. Его необходимо разбирать как можно быстрее, чтобы не получилось, как с соседним зданием по Социалистической, 130, которое обрушилось летом 2021 года прямо на проезжую часть. Хорошо, что тогда обошлось без пострадавших», — приводят в сообщении слова главы Кировского района города Наталии Симаченко.

Два года назад дом приобрел частный инвестор, который намерен снести старое строение. При этом улица Социалистическая находится в объединенной охранной зоне, поэтому высота нового здания не должна превышать четырех этажей.

«Мы планируем построить на этом месте объект, фасад которого будет максимально схож с фасадом исторического здания. При разборе постараемся по максимуму сохранить облицовочный кирпич, некоторые балки. Все, что сможем, отреставрируем и используем в качестве элементов декора», — поделился планами собственник здания Олег Иванов.

По его оценкам, демонтаж займет несколько месяцев.

Константин Соловьев