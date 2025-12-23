Курская фирма поставит облбольнице программы для VPN и киберзащиты за 96 млн

Курская областная многопрофильная клиническая больница заключила с местным ООО «Техно-Щит» контракт на поставку сертифицированных средств криптографической защиты информации. Компания как единственный участник аукциона не стала снижать начальную цену подряда в 96 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках контракта «Техно-Щит» должен предоставить пакет из двух программ общим количеством 174 единицы не позднее 25 декабря 2025 года. Это позволит строить VPN-сети, шифровать данные, контролировать и фильтровать трафик, учитывать IP-адреса устройств и обеспечивать антивирусную защиту. Программы должны соответствовать требованиям ФСБ. Гарантийный срок — не менее одного года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Техно-Щит» зарегистрировано в мае 2011 года в Курске. Основной вид деятельности связан с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Уставный капитал — 16,8 тыс. руб. Генеральным директором и учредителем является Александр Потапов. За 2024 год компания выручила 83,2 млн руб., чистая прибыль достигла 620 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Ростелеком» предоставит доступ к VPN для оконечных точек системы оповещения населения в Липецкой области за 15 млн руб.

Мария Свиридова