На Ставрополье прокуратура через суд добилась оснащения акушерских пунктов

В Ставропольском крае суд обязал районную больницу Новоселицкого округа обеспечить три фельдшерско-акушерских пункта необходимым оборудованием после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как выяснили правоохранители, в медицинских учреждениях поселка Новый Маяк, села Падинского и хутора Жуковского отсутствует техника для оказания первичной и паллиативной помощи населению. Прокуратура подала иск с требованием устранить выявленные недостатки. Суд удовлетворил требования.

Кроме того, в одном из пунктов обнаружили нарушения правил хранения просроченных лекарств. Заведующую ФАПом привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (ведение деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований специального разрешения).

Константин Соловьев