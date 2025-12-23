Цены производителей в Ленобласти демонстрируют нестабильность

В ноябре 2025 года цены производителей в Санкт-Петербурге почти не менялись, однако в Ленинградской области ситуация была другой — цены то резко подскакивали, то так же резко падали. Об этом свидетельствуют данные Петростата, опубликованные в декабре.

В Петербурге месячные изменения цен по основным видам промышленности (пищевые продукты, одежда, обрабатывающие производства и др.) оставались в диапазоне — от 97,72 до 101,05%. Это означает, что цены либо почти не менялись, либо незначительно колебались. При этом годовые показатели в ряде отраслей — от пищевой продукции до транспортного оборудования — выросли на 5-20% по сравнению с декабрем 2024 года.

В Ленинградской области ситуация была более нестабильной. Здесь индексы цен производителей прыгали очень сильно — от 89,73 до 161,49%. Такой разброс говорит о высокой чувствительности регионального рынка к изменениям спроса и стоимости сырья. В отдельных сегментах, например, в производстве металлических изделий и лекарственных средств годовые индексы цен выросли до 119-134%, а в транспортном оборудовании — до 161,49%. В конце года часть показателей опустилась ниже 100, что означает, что цены там даже снизились.

Различия заметны и в потребительских товарах. В Петербурге цены на продукты и непродовольственные товары почти не менялись, их индекс составил — около 100%. В Ленобласти же разброс шире: от 101,77 до 103,68% в продовольственном сегменте. По годовым данным Петербург опережает область в ряде категорий, например, по хлебобулочным изделиям (120,34% против 113,72%), тогда как в непродовольственных товарах преимущество у области — 121,46% против 106,49% по мебели.

Особенно сильно в области менялись цены на строительные материалы — они подскакивали до 151-161%. На фоне этих скачков Санкт-Петербург выглядит более предсказуемым рынком, тогда как Ленинградская область остается зоной повышенных рисков, но и потенциально более высокой доходности для участников отрасли.

Александра Хренкова