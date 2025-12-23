Предпринимателя в Темрюке осудили за дачу взятки сотруднику Ространснадзора

В Темрюкском районе осужден предприниматель Мурад Валичиев, признанный виновным в даче взятки сотруднику Ространснадзора (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в августе 2025 года осужденный Валичиев, занимавшийся организацией туристических поездок на море без лицензии на перевозку пассажиров и багажа, 21 августа предложил инспектору Ространснадзора взятку в размере 450 тыс. руб. за непривлечение к ответственности и обеспечение беспрепятственного движения автобуса по маршрутам Москва—Ялта и Москва—Сочи. После передачи денег инспектор сообщил о происшествии в правоохранительные органы, и фигурант Валичиев был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

В суде подсудимый полностью признал вину. Приговором ему назначен штраф в размере 2 млн руб., дополнительно в доход государства взыскана сумма взятки. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков