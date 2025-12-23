В Югре штраф за безбилетный проезд увеличили до 3 тыс. руб.

Сумму штрафа за безбилетный проезд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО—Югре) увеличили до 3 тыс. руб. Соответствующую меру приняли депутаты на заседании окружной думы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Штраф за повторный безбилетный проезд составит 5 тыс. руб.

Сейчас штраф за безбилетный проезд составляет троекратную сумму от его стоимости. Минимальный штраф, таким образом, равне 102 руб., пояснил директор департамента региональной безопасности Сергей Шпанов.

Господин Шпанов добавил, что такая сумма не предотвращает повторные нарушения и не покрывает расходы на их проверку.

Глава фракции КПРФ Алексей Савинцев высказался против повышения штрафа. По его мнению, важно то, как проверяют оплату проезда. Помимо этого, за счет поступлений штрафов в бюджет, регион «зарабатывает на людях», заявил он.

Большинством голосов депутаты поддержали проект.

Анна Капустина