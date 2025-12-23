Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Батайске первые 25 пострадавших от атаки БПЛА получат выплаты

В Батайске сегодня, 23 декабря, первые 25 человек получат единовременные выплаты за повреждение имущества украинскими беспилотниками. Соответствующее распоряжение подписал глава города Валентин Кукин, сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Далее управление социальной защиты населения продолжит выплаты по мере оформления документов и уточнения списков пострадавших.

«Если вы или ваши близкие пострадали и еще не подали заявление на помощь, пожалуйста, обратитесь в управление социальной защиты населения или в администрацию города. Специалисты подскажут, какие документы нужны, и помогут оформить все положенные выплаты», — написал глава Батайска.

Константин Соловьев

