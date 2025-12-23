Жительница Симферополя осуждена за обман 17 человек на 25 млн рублей

Суд Симферопольского района приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы за мошенничество в отношении 17 человек на общую сумму свыше 25 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что преступления совершались в период с января 2022 года по июль 2024 года. Подсудимая представлялась сотрудником банка и систематически обманывала знакомых, злоупотребляя их доверием. Обвиняемая использовала различные схемы для получения денег. Она предлагала жертвам заработать на обмене валюты и торговле золотом, рассказывала о тяжелых жизненных обстоятельствах родственников, а также ссылалась на необходимость срочно погасить несуществующие долги.

В нескольких случаях мошенница убеждала пострадавших оформлять на себя потребительские кредиты в банках, обещая вернуть средства в срок. Однако обязательства по возврату денег не выполняла.

Противоправную деятельность женщины пресекли сотрудники полиции. Суд назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Решение суда пока не вступило в силу.

Алина Зорина