На Кубани 17-летнюю школьницу осудят за звонок с сообщением о минировании школы

В Усть-Лабинске 17-летней девушке грозит уголовное наказание за рассылку в мессенджере сообщений с угрозой о минировании школы. Сотрудники местного управления образования обнаружили публикации и обратились в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На место незамедлительно прибыли правоохранители и экстренные службы. Проверка здания не выявила опасных предметов, угроза жизни и здоровью учащихся не подтвердилась.

По факту возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков