Авиарейс Екатеринбург — Душанбе задержали почти на половину суток из-за непогоды

В Екатеринбурге на несколько часов был задержан рейс U6-2753 компании «Уральские авиалинии» в Душанбе (Таджикистан). Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Время вылета было назначено на 00:55, но самолет смог отправиться только в 11:37. В ходе проверки прокуратура установила, что пассажиры во время ожидания были обеспечены водой и горячим питанием, также ведомство организовало в аэропорту работу мобильной приемной.

Ирина Пичурина