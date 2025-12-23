Авиарейс Екатеринбург — Душанбе задержали почти на половину суток из-за непогоды
В Екатеринбурге на несколько часов был задержан рейс U6-2753 компании «Уральские авиалинии» в Душанбе (Таджикистан). Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Время вылета было назначено на 00:55, но самолет смог отправиться только в 11:37. В ходе проверки прокуратура установила, что пассажиры во время ожидания были обеспечены водой и горячим питанием, также ведомство организовало в аэропорту работу мобильной приемной.