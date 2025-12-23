В Дагестане выделили 34,4 млн рублей на паллиативную медицинскую помощь

В Дагестане из резервного фонда выделили 34,4 млн руб. на развитие паллиативной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, деньги поступят в медицинские учреждения, которые занимаются паллиативной помощью (медицинская, социальная и психологическая поддержка пациентов с неизлечимыми заболеваниями для улучшения качества их жизни), для обеспечения их полноценной работы. Часть средств пойдет на организацию перевозки больных с хронической почечной недостаточностью к местам проведения диализа.

Константин Соловьев