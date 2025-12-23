В Башкирии с помощью БПЛА выявили нарушения в животноводческих фермах

Управление Россельхознадзора Башкирии обследовало с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) три животноводческих хозяйства в Бижбулякском и Мелеузовском районах. Обследованию подверглись СПК им. Салавата Юлаева, ООО «Дема» и крестьянское хозяйство Ришата Гайнуллина, занимающиеся разведением крупного рогатого скота.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Башкирии Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Башкирии

Облет показал, что на въезде и выезде предприятий нет зданий или площадок для дезинфекции транспортных средств. Кроме того, фермы местами не ограждены, из-за чего возможно проникновение диких животных.

Надзорное ведомство направило фермерским хозяйствам предостережения.

Идэль Гумеров