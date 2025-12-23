В Волгодонске руководителей строительных фирм подозревают в мошенничестве

В Волгодонске руководителей двух строительных организаций обвиняют в мошенничестве при благоустройстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

Следствие считает, что в 2023 году предприятие заключило контракт на благоустройство сквера «Дружба». Однако заместитель директора и его субподрядчик внесли в итоговую документацию недействительные данные об объеме выполненных работ. При этом фирме перечислили деньги согласно условиям контракта.

Ущерб бюджету оценили в почти 6 млн рублей. В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело направлено в Волгодонской районный суд.

Константин Соловьев