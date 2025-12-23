Жителя Симферопольского района будут судить за госизмену

Житель Симферопольского района предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Согласно версии следствия, житель Симферопольского района вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины. Он заявил ему о своей готовности оказать помощь в деятельности против безопасности Российской Федерации. В октябре 2024 года фигурант получил от иностранных кураторов задание, согласно которому он должен был найти тайник в Симферопольском районе, в котором хранилось самодельное взрывное устройство, содержащее гексоген массой более 1 кг. Ему поручили перевезти его в указанное место до получения дальнейших указаний. Однако реализовать задуманное обвиняемый не смог, так как его задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Житель Симферопольского района обвиняется в совершении государственной измены и покушении на незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств. Надзорное ведомство Крыма утвердило обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым.

Алина Зорина