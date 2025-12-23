Полиция начала проверку по факту драки на улице Игнатова в Краснодаре

Полиция Краснодара организовала проведение проверки по факту драки мужчин и повреждения автомобиля в микрорайоне Гидростроителей. Об этом сообщили в УМВД города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным СМИ, драка произошла на улице Игнатова 18 декабря. Согласно предварительной информации, конфликт случился между водителем иномарки и пешеходом.

В УМВД Краснодара заявили, что участники драки не обращались с заявлениями в полицию. В правоохранительные органы обратился только собственник припаркованного автомобиля, поврежденного в результате конфликта.

«По окончании разбирательства, с учетом оценки причиненного материального ущерба владельцу машины и мотивов действий правонарушителей, будет принято процессуальное решение»,— сообщили в пресс-службе полиции Краснодара.

София Моисеенко