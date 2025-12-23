На Ставрополье глава КФХ осужден на 4 года за хищение 9 млн рублей

Прокуратура Левокумского района добилась обвинительного приговора для 63-летнего главы крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края. Суд признал мужчину виновным по четырем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Он получит 4 года колонии общего режима и штраф 1 млн руб.

С 2019 по 2022 год фермер подавал в минсельхоз Ставропольского края фиктивные документы. Он указывал завышенные объемы выращивания овощных культур на своих землях. На деле посадка и уборка урожая не соответствовали заявленным данным. Минсельхоз одобрил субсидии на поддержку сельхозпроизводителей. Фермеру перечислили более 9,3 млн руб. Он потратил деньги по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету.

Правоохранители выявили махинации в ходе совместной операции. УФСБ России по Ставрополью работало с ГУ МВД и Росфинмониторингом. Они провели землеустроительную экспертизу на основе аэрокосмических снимков.

Следователи назначили технико-криминалистическую, компьютерную и почерковедческую экспертизы. Эти меры подтвердили подлог в справках и заявлениях. Расследование завершилось в октябре 2025 года, дело передали в суд.

Прокурор Левокумского района активно поддержал обвинение. Суд учел эту позицию при вынесении приговора. Пока решение не вступило в силу, фермер может обжаловать его. Афера вскрыла проблемы контроля за сельхозсубсидиями в Ставропольском крае. Левокумский округ — аграрный район с акцентом на овощеводство. Бюджетные средства здесь распределяют на агротехнологии и производство. Фермер зарегистрировал КФХ на своих землях. Он якобы вел производство картофеля и овощей. Реальные объемы работ оказались минимальными.

Станислав Маслаков