Суд в Краснодаре утвердил приговор главе фирмы за мошенничество на капремонте

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре (4КСОЮ) утвердил приговор волгоградского суда в отношении главы строительной фирмы. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве, связанном с хищением средств, предназначенных для капремонта многоквартирных домов. Судебный акт опубликован базе информационно-правовой системы «Гарант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, бизнесмен заключил ряд контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов, получив крупные авансовые выплаты, он не выполнил условия договоров, а похищенные средства использовал на иные цели.

Защита настаивала на том, что в данном случае имело место не хищение, а неисполнение договорных обязательств, которое было вызвано объективными причинами. Деньги, по утверждению адвоката, шли на выполнение контрактов. Подчеркивалось, что средства были возвращены потерпевшему за счет банковской гарантии, что исключает наличие ущерба.

Однако суд не согласился с этой позицией. Он пришел к выводу, что осужденный, получив авансовые платежи, не направил их на выполнение капитального ремонта домов, не заключил соответствующих необходимых договоров и не оплатил необходимые для капитального ремонта домов работы. Суд установил, что предприниматель заключил контракты на капремонт без намерения их исполнять и направил полученные по ним средства на приобретение дорогостоящих автомобилей и на погашение больших долговых обязательств компании перед другими юридическими лицами.

Наличие банковской гарантии и возмещение ущерба не освобождает от ответственности за получение денег, которое было квалифицировано как совершенное путем обмана, решил 4КСОЮ. По логике суда, именно обман был основным элементом преступления, а возврат средств не отменяет этого факта, банковская гарантия лишь компенсировала ущерб, но не сняла вины с предпринимателя.

В итоге кассация оставила в силе приговор, которым глава компании был осужден к пяти годам лишения свободы.

Михаил Волкодав