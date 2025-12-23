Кредитный портфель кубанского бизнеса за год вырос почти на треть

Кредитный портфель корпоративного сектора Краснодарского края к концу года достиг 3,629 трлн руб., увеличившись за год на 31,8%. Темпы роста существенно превысили среднероссийский уровень, составивший 9,6%, а также показатели Южного федерального округа, где прирост оценивался в 24,7%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне расширения заимствований стоимость кредитных ресурсов для бизнеса продолжает повышаться. Как сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе Южного главного управления Банка России, средняя ставка по кредитам компаниям в ЮФО сроком до одного года составила 20,9%, по займам на срок свыше года — 17,9%. Годом ранее соответствующие показатели находились на уровне 20,1 и 17,2%.

Вячеслав Рыжков