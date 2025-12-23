Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти прорабатывают механизм реализации проекта «Новый Краснодар»

Власти Краснодарского края продолжают проработку механизма реализации проекта «Новый Краснодар». Об этом РБК Краснодар сообщил руководитель регионального департамента архитектуры и градостроительства Илья Поздняков. По его словам, выбор модели освоения территории нового района кубанской столицы остается в стадии обсуждения.

Фото: Маргарита Синкевич, Коммерсантъ

О подготовке к реализации проекта в департаменте сообщали еще в феврале 2025 года. В ходе прямой линии 5 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что строительство северо-восточного микрорайона планируется начать в 2026 году. Освоение предполагается вести на землях, находящихся в муниципальной собственности.

Проектом предусмотрено возведение более 5 млн кв. м жилья и около 1 млн кв. м офисных и торговых площадей. Численность населения нового района оценивается в 200 тыс. человек. В инфраструктурной части заявлено строительство 22 школ, 39 детских садов, девяти поликлиник, трех крытых бассейнов, стадиона и трех футбольных манежей, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, двух крупных парков, а также учреждений среднего профессионального образования.

В департаменте отмечают, что на начальных этапах необходимо сформировать транспортные коридоры для магистральной и улично-дорожной сети, а также обеспечить резерв мощности инженерных и энергетических ресурсов, чтобы избежать дублирования сетей при последующей застройке.

Для формирования делового и общественного центра, создания рабочих мест и сокращения маятниковой миграции в концепцию района заложены культурные и общественные объекты. В их числе три театра, музей, цирк, медицинский кластер с онкоцентром, конгресс-холл, аквапарк и технопарк.

