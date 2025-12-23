Краснодар обошел Санкт-Петербург по объему ввода жилья

Краснодар и Ростов-на-Дону вместе с Москвой вошли в тройку крупнейших локаций России по объему строительства нового жилья. Об этом ТАСС сообщили в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» со ссылкой на данные внутренней брокерской аналитики.

По оценке аналитиков, ежегодный рост объемов строительства свидетельствует о фазе активного развития рынков и концентрации капитала. Лидером по объему первичного жилья остается Москва — 3,2 млн кв. м, или 53,1 тыс. квартир и апартаментов. Второе место занимает Краснодар с показателем 2,6 млн кв. м (51,3 тыс. лотов), третье — Ростов-на-Дону, где объем первичного рынка составляет 1,6 млн кв. м (33 тыс. лотов). В Санкт-Петербурге объем предложения достиг 1,5 млн кв. м, что соответствует 32,9 тыс. объектов.

В группу других быстрорастущих локаций вошли Екатеринбург (1,4 млн кв. м), Воронеж (1,1 млн кв. м), Новосибирск (884,6 тыс. кв. м), Крым (786,5 тыс. кв. м), Красноярск (615,5 тыс. кв. м) и Уфа (527,8 тыс. кв. м). Эти рынки, по данным компании, объединяет устойчивый рост внутренней миграции и агломераций.

Наиболее заметная динамика за год зафиксирована в Крыму, где объем первичного рынка увеличился на 55,7% по сравнению с концом 2024 года за счет ввода большого числа новых домов. В Воронеже рост составил 20,8% и был обусловлен как расширением предложения, так и частичным охлаждением спроса. В остальных городах из топ-10 прирост колебался в диапазоне от 1,6% до 9,9%.

Начальник управления маркетинга и рекламы девелоперской компании «РНКБ Развитие» Анастасия Журавлева пояснила, что рост интереса к рынку Крыма связан с увеличением турпотока: в 2025 году полуостров посетило на 20% больше отдыхающих. По данным компании, 85% предложения первичного жилья в регионе сосредоточено в Симферополе и курортных городах — Ялте, Алуште, Евпатории и Саках. При этом Саки, по оценке девелопера, остаются недооцененной точкой с потенциалом роста за счет развития курортной и медицинской инфраструктуры, что поддерживает устойчивый инвестиционный спрос.

Вячеслав Рыжков