В строящихся домах Екатеринбурга в 2025 году продали около 22 тыс. квартир

С января по ноябрь 2025 года в Екатеринбурге было продано 21 869 квартир в строящихся домах, следует из статистики аналитического центра «Движение.ру». За год продажи упали на -14,4%: в 2024 году за тот же период в строящихся домах Екатеринбурга было продано 25 549 квартир. При этом город остается третьим по объему продаж такого жилья после Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего российские девелоперы до конца ноября реализовали почти 500 тыс. квартир в строящихся домах, это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в шести крупных городах фиксируется прирост в продажах — в Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Перми, Казани и Москве. В 11 городах — снижение: помимо Екатеринбурга, в этот список вошли Тюмень, Воронеж, Волгоград, Новосибирск, Уфа, Самара, Санкт-Петербург, Челябинск, Краснодар и Красноярск.

Напомним, в Свердловской области в третьем квартале 2025 года на треть вырос спрос на ипотеку в сравнении со вторым кварталом того же года. За этот период выдали жителям региона 9,4 тыс. жилищных кредитов.

Ирина Пичурина