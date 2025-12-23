В ноябре на Кубани выдали более 140 тысяч кредитов на 45 млрд рублей

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян в ноябре 2025 года. За месяц граждане оформили 3,36 млн розничных кредитов на 1,10 трлн руб. По сравнению с октябрем количество выдач сократилось на 5%, объем — на 6%. В годовом выражении число кредитов снизилось на 3%, тогда как объем выдач вырос на 42%. В ноябре 2024 года банки выдали 3,46 млн кредитов на 778,89 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам января—ноября 2025 года было оформлено 33,84 млн кредитов на 9,86 трлн руб., в среднем по 896,8 млрд руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 44%, объем — на 35%. Годом ранее за 11 месяцев россияне получили 60,28 млн кредитов на 15,18 трлн руб.

В структуре ноябрьских выдач наибольшую долю заняла ипотека — 44% против 31% годом ранее. На кредиты наличными пришлось 27% общего объема (28% в ноябре 2024 года), на автокредиты — 16% против 14% годом ранее. Доля POS-кредитов составила 1% (2% годом ранее), а доля кредитных карт сократилась с 25% до 12%.

В числе регионов-лидеров по объему кредитования в ноябре оказались Москва — 236,74 тыс. кредитов на 126,65 млрд руб., Московская область — 200,23 тыс. кредитов на 85,92 млрд руб., Санкт-Петербург — 126,29 тыс. кредитов на 61,85 млрд руб., Краснодарский край — 140,78 тыс. кредитов на 44,86 млрд руб. и Татарстан — 93,36 тыс. кредитов на 38,07 млрд руб.

Наибольшая кредитная активность зафиксирована в Ненецком автономном округе и Сахалинской области, где на каждые 100 жителей пришлось по четыре новых кредита. Наименьшие показатели отмечены в республиках Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане, Чечне и Ингушетии, где оформлялось менее одного кредита на 100 жителей.

Вячеслав Рыжков