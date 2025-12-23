Из Ростовской области 115 тонн птицы отправили в Узбекистан и Таджикистан

С территории Ростовской области с 15 по 19 декабря экспортировали шесть партий птичьего мяса общим весом 115,6 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Донскую продукцию направили в Таджикистан и Узбекистан – по 37,9 т и 77,7 т соответственно. Мясо признали безопасным и отвечающим требованиям стран-импортеров. Его качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований. В части законности происхождения продукции не выявили.

Константин Соловьев