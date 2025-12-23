В Свердловской области за неделю на свет появились 637 новорожденных

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано рождение 637 детей, сообщили в региональном минздраве. Согласно приведенным данным, 330 новорожденных — мальчики, 307 — девочки, в их числе восемь пар близнецов.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Большинство рожениц — женщины в возрасте до 35 лет, их число составляет 459 человек. Еще 170 матерей стали родителями после 35 лет. Для одной из женщин на прошлой неделе роды стали восьмыми по счету.

Напомним, на предыдущей неделе в Свердловской области родилось 597 детей: 332 мальчика и 265 девочек, в том числе пять пар близнецов.

Ирина Пичурина