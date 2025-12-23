Росавиация возобновила полеты в аэропортах Владикавказа и Магаса

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Магаса и Грозного (Северный). Представитель ведомства Артем Кореняко сообщил об этом в своем Telegram-канале утром 23 декабря 2025 года. Ограничения ввели в 2:00 мск той же ночи для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Владикавказа обслужил 12 рейсов в сутки до ограничений, Магас — около 8 рейсов, Грозный — свыше 20 рейсов ежедневно по данным Яндекс.Расписаний на декабрь 2025 года. Пассажиропоток в Беслане превысил 250 тыс. человек за 11 месяцев 2025 года, в Магасе — 180 тыс., в Северном — более 1,2 млн человек. Корректировки в расписании коснулись рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «С7» в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил в Telegram-канале объявление плана «Ковер» в аэропорту Беслана из-за угрозы безопасности. План отменили вскоре после введения ограничений. Аналогичные меры применяли 12 декабря 2025 года в тех же аэропортах — тогда ограничения длились 4 часа и задержали 15 рейсов.

В 2025 году Росавиация ввела ограничения в северокавказских аэропортах 28 раз, в основном ночью, по причинам безопасности. Ранее, 9 декабря, ограничения затронули те же три аэропорта после полуночи на 3 часа. Пассажиры узнали о статусе рейсов через приложения авиакомпаний и колл-центры.

Аэропорты Северного Кавказа обеспечивают 5% внутреннего пассажиропотока России — около 4,5 млн человек в год. Полеты возобновили по согласованию с органами безопасности. Инциденты не повлияли на другие регионы, но усилили проверки в зоне.

Станислав Маслаков