Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group, входит в АФК «Система», договорился о создании в КНР собственного промышленно-логистического кластера. Начиная со следующего года, в провинции Шаньдун из российского сырья будут выпускать упаковку, березовую фанеру и строганную продукцию. Запуск проекта поможет сократить логистические затраты и упростить трансграничные платежи. Проект нацелен на расширение присутствия холдинга не только в Китае, но и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВТБ нарастил портфель под управлением состоятельных клиентов. В 2025 году объем средств под управлением Private Banking и «Привилегии» превысил 10 трлн руб. Доля инвестиционного портфеля превысила 30% от общего объема средств. Количество состоятельных клиентов в банке превышает 1,2 млн человек. В этом году для клиентов состоятельного сегмента ВТБ внедрен цифровой финансовый помощник — персональный сервис, который помогает эффективно управлять капиталом с помощью алгоритма на базе ИИ. Для клиентов, не имеющих брокерских счетов, реализован обучающий проект «Инвестиционный старт».

TimePad, один из крупнейших российских билетных сервисов, сменил руководителя: гендиректор и владелец 5% компании Варвара Семенихина покинула ее и продала свою долю. Она управляла платформой на протяжении шести лет. На этом посту ее сменил главный операционный директор компании Сергей Шульга. TimePad основан в 2008 году. Компания специализируется на продаже билетов и помогает организаторам управлять событиями.

Турецкая Renaissance Development нашла претендента на торговые центры «Аура» в Сургуте и Ярославле. Их планирует выкупить производитель стройматериалов Grand Line. Сама сделка пока не закрыта, но она находится на высокой стадии развития, пишут «Ведомости». Рыночную стоимость обоих центров эксперты оценивает в 15–17 млрд руб.