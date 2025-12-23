В Тарасовском районе выявили превышение пестицидов в озимой пшенице

В Тарасовском районе выявили превышение допустимой дозировки пестицида при обработке озимой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.

Специалисты установили, что предприниматель обработал мягкую озимую пшеницу препаратом «Солам» в концентрации 0,26 л/га. Однако, согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в России, данное средство допустимо применять на этой культуре, но в дозировке от 0,10 до 0,20 л/га. Ведомство объявило физлицу предостережение.

Константин Соловьев