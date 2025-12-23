В промзоне Буденновска после атаки БПЛА начался пожар

Беспилотники ударили по промышленной зоне Буденновск в Ставропольском крае в ночь на 23 декабря. Губернатор Владимир Владимиров сообщил об этом в своем Telegram-канале. По его словам, силы ПВО сбили дроны, но обломки вызвали возгорание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Жители услышали взрывы около трех часов ночи. Экстренные службы выехали на место пожара. Пострадавших нет, жилые дома целы, ущерб уточняется.

Владимир Владимиров напомнил: в крае действует режим беспилотной опасности. Он запретил снимать пролет дронов, падения или работу ПВО. Всего, по данным минобороны, за ночь с 23:00 22 декабря по 7:00 23 декабря ПВО уничтожила семь БПЛА над Ставропольем и 29 дронов в совокупности с другими регионами РФ.

Станислав Маслаков