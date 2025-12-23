Два человека попали в больницу после столкновения Kia с забором в Ленобласти

Утром 23 декабря водитель KIA Rio не справился с управлением на углу улиц Школьная и Заводская в поселке Дубровка, сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение машины остановил бетонный забор. Виновник аварии не пострадал, двое его пассажиров были доставлены во Всеволожскую клиническую больницу. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о съехавшей в кювет «Газели» со школьниками. Инцидент случился в Ленобласти 21 декабря.

Андрей Маркелов