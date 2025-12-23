ОРВИ за неделю заболели 55,8 тыс. жителей Свердловской области

В Свердловской области зафиксировано снижение темпов прироста заболеваемости респираторными вирусами, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю зарегистрировано 55,8 тыс. случаев заболевания, что на 5% больше, чем за предыдущую. При этом в Екатеринбурге отмечается уменьшение числа случаев ОРВИ на 4,3% по сравнению с прошлой неделей. Большинство заболевших — дети. Лабораторный мониторинг выявил циркуляцию вирусов гриппа, COVID-19, риновирусов и других возбудителей.

Для сдерживания распространения инфекций властям региона направлены предложения по усилению противоэпидемических режимов, включая дезинфекцию, обеззараживание воздуха и контроль за состоянием здоровья персонала. В целом, ситуацию с заболеваемостью в регионе оценивают как типичную для данного сезона циркуляции респираторных вирусов.

Напомним, на второй декабрьской неделе было зарегистрировано 52,7 тыс. случаев, что на 9,3% превышает показатели предыдущей недели.

Ирина Пичурина