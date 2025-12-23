Жители Ставропольского края задолжали за капремонт 466 млн рублей

Ставропольский краевой фонд капитального ремонта направил с начала 2025 года 12 тыс. досудебных уведомлений должникам на 466,2 млн руб., сообщает пресс-служба фонда. Только с 15 октября по 16 декабря фонд отправил 3345 претензий на 153 млн руб. Гендиректор фонда Павел Корниенко подчеркивает: уведомления напоминают собственникам о коллективной ответственности за дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Собственники обязаны платить взносы на капремонт — это не услуга, а вклад в общее имущество МКД. Просрочка свыше месяца запускает механизм: сначала квитанция с долгом, потом письмо с предложением погасить его. Игнорирование приводит к суду — взыскивают основной долг, пени, госпошлину и сбор.

Принудительные меры жесткие: арест имущества, удержание из зарплаты, запрет на выезд за границу. С мая 2025 года фонд разослал 8900 претензий на 424 млн руб. и 1560 заявлений в суд на 114,5 млн руб. Долги тянут ремонты — без взносов крыши, фасады и лифты ветшают.

В 2025 году тариф вырос: 17,17 руб. за кв. м без лифта, 18,17 руб. — с лифтом. Фонд предлагает рассрочку малоимущим, но многие игнорируют: не верят в программу или ждут, что долг "растворится". Долг висит на квартире и переходит новому владельцу.

За год фонд привлек 400 млн руб. допсредств за счет размещения взносов. В 2025 году обновили электросети в 354 домах и 29 лифтов в Ставрополе при поддержке губернатора Владимира Владимирова. В 2026-м на инженерные системы потратят 1 млрд руб. — на 50% больше.

Собираемость напрямую влияет на программу: в 2025 году отремонтируют 3067 домов, в три раза больше, чем в 2024-м. Фонд выиграл суды по 63,5 тыс. исполнительных листов и взыскал 685 млн руб. Жители накопили долг на 423–466 млн руб., но досудебная работа снижает нагрузку на суды. Корниенко, возглавивший фонд в декабре 2024-го, усиливает профилактику.

Станислав Маслаков