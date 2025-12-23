В Изобильненском округе Ставрополья при лобовом ДТП пострадали два водителя

В Изобильненском округе Ставропольского края при лобовом столкновении Honda и Nissan пострадали два водителя, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Авария произошла 22 декабря около 9:30 на 13 км дороги «Изобильный-Рыздвяный». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Согласно предварительным данным, водитель Honda не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу в месте, где правила это разрешают. В результате автомобиль столкнулся с Nissan.

Оба пострадавших доставлены в больницу Изобильного. За рулем Honda находился 32-летний местный житель, который был трезв на момент происшествия. За два года он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

«Использование ремней безопасности помогло снизить тяжесть последствий аварии. По факту ДТП проводится проверка для установления степени ответственности участников»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко