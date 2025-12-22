Главные новости за 22 декабря: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Смольный ищет пути для редевелопмента исторической территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале. Предварительный объем инвестиций в преображение бывшего промышленного кластера оценивается в 45 млрд рублей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Отмечается, что причина отсутствия — напряженный рабочий график главы государства.

По обвинению во взятке задержан заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковник юстиции Илшат Купкенов. Его заключили под стражу до 17 февраля.

Заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера ордена Дружбы, члена Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергея Баневича не стало 21 декабря. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Суд в Петербурге привлек к ответственности протоиерея Андрея Кордочкина (признан Минюстом иноагентом) за распространение сообщений иностранных агентов в Сети, участие в создании материалов таких лиц и осуществление политической деятельности. Его обязали оплатить штраф 40 тыс. рублей.

Базовый минимум продуктов для новогоднего стола обойдется жителям Санкт-Петербурга в 8607 рублей. За год он подорожал на 10%.

Жители Санкт-Петербурга 22 декабря массово жаловались на сбои в работе интернета, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. В городском комитете по информатизации и связи заявили, что в Центральном районе города его отключают, чтобы обеспечить безопасность саммита ЕАЭС и встречи лидеров стран СНГ.

Полиция задержала жителя Калининградской области по подозрению в совершении 26 лет назад тройного убийства. В 1999 году были обнаружены тела девушки, ее матери и бабушки.

Музей Мирового океана в Калининграде рассчитывает получить средства из регионального бюджета на восстановление Янтарной мануфактуры. Работы оцениваются в 600 млн рублей и запланированы на 2027–2028 годы.

На Васильевском острове пресекли деятельность нелегальной табачной фабрики. Изъято около 4,5 тыс. единиц табачной и более 6 тыс. единиц никотинсодержащей продукции, в том числе снюса. Ее общая стоимость превысила 1 млн рублей.