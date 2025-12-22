Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Васильевском острове обнаружили нелегальную табачную фабрику

На Васильевском острове пресекли деятельность нелегальной табачной фабрики. Изъято около 4,5 тыс. единиц табачной и более 6 тыс. единиц никотинсодержащей продукции, в том числе снюса. Ее общая стоимость превысила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ведомства, производство без лицензии работало в нескольких помещениях в офисном здании на 19-й линии Васильевского острова. Помимо готовой продукции там обнаружили технологическое оборудование и сырье без необходимых документов.

Следователи УМВД России по Василеостровскому району возбудили уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (оборот без маркировки в особо крупном размере).

Артемий Чулков

